Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’dan Ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Zirvesi'nde önemli temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasların ardından Türkiye'ye hareket etti.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’dan Ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Zirvesi'ndeki temaslarının ardından Türkiye'ye hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kahire Uluslararası Havalimanında, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Türkiye'ye hareket etti.

Peş Peşe Kritik Görüşmeler: Cumhurbaşkanı'ndan Mısır'da Yoğun Diplomasi TrafiğiPeş Peşe Kritik Görüşmeler: Cumhurbaşkanı'ndan Mısır'da Yoğun Diplomasi TrafiğiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Mısır
Son Güncelleme:
TRT Dizisinin 'Ölünce Beni Kim Yıkayacak' Afişine Öfkeler Çığ Gibi: Bir Tepki de Bakan'ın Eşinden Geldi TRT Dizisinin Afişine Öfkeler Çığ Gibi
Bodrum ve Çeşme'yi Geride Bıraktı! Herkesin Gözdesi Olan ilçe Bodrum ve Çeşme'yi Geride Bıraktı! Herkesin Gözdesi Olan ilçe
Salatalığı Meğer Yıllardır Yanlış Uyguluyormuşuz! Bu Şekilde Yüzünüze Sürdüğünüzde Faydalarına İnanamayacaksınız Salatalığı Meğer Yıllardır Yanlış Uyguluyormuşuz
Beykoz'da Polis Memuru Dehşet Saçtı: Trafikte Tartıştığı Ünlü Mimarı Silahla Vurdu Polis Memuru, Ünlü Mimarı Silahla Vurdu