Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’dan Ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Zirvesi'ndeki temaslarının ardından Türkiye'ye hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kahire Uluslararası Havalimanında, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Türkiye'ye hareket etti.

Kaynak: İHA