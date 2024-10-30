Cumhurbaşkanı, Akşener'e Yönelik Dava ve Şikayetlerini Geri Çekti: Kılıçdaroğlu'nun Avukatından Çarpıcı Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e karşı açtığı hakaret ve tazminat davalarını geri çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız, Meral Akşener hakkında vaki olan dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanına hakaret suçundan açılan üç soruşturma dosyasında şikayetten vazgeçilmiş, manevi tazminat talepli dört hukuk davasından da feragat edilmiştir." dedi.

CHP'nin önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Celal Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neden sadece Meral Akşener'e yönelik şikayetlerini geri çektiğini sordu.

Çelik'in açıklaması şu şekilde:

"Recep Tayyip Erdoğan; Meral Akşener hakkında açtığı manevi tazminat istemli davalardan feragat etmiş, aynı zamanda ceza soruşturma ve kovuşturmalarındaki şikayetlerinden de vazgeçmiş! Acaba neden?! Diğer siyasi liderlerle ilgili dava ve şikayetlerini çekmemişken!... Neden sadece Meral Akşener özelinde bu adımı atmış?! Evet yanıtlarınızı alayım..."

Kaynak: Gerçek Gündem