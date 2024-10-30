Cumhurbaşkanı, Akşener'e Yönelik Dava ve Şikayetlerini Geri Çekti: Canan Kaftancıoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun Avukatından Çarpıcı Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e karşı açtığı hakaret ve tazminat davalarını geri çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafa karıştıran Akşener adımına tepkiler gecikmedi.

KAFTANCIOĞLU'NDAN UTANÇ GÖNDERMESİ

Eski Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hukuksuzca hakları elinden alınan, parası da alınan ve alınmaya devam eden biri olarak… Ne mutlu ki hakkımdaki davalardan hiçbirini çekmediler. Yaşamımın en büyük utancı olurdu yoksa" ifadelerini kullandı.

'NEDEN AKŞENER?'

CHP'nin önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Celal Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neden sadece Meral Akşener'e yönelik şikayetlerini geri çektiğini sordu.

Çelik'in açıklaması şu şekilde:

"Recep Tayyip Erdoğan; Meral Akşener hakkında açtığı manevi tazminat istemli davalardan feragat etmiş, aynı zamanda ceza soruşturma ve kovuşturmalarındaki şikayetlerinden de vazgeçmiş! Acaba neden?! Diğer siyasi liderlerle ilgili dava ve şikayetlerini çekmemişken!... Neden sadece Meral Akşener özelinde bu adımı atmış?! Evet yanıtlarınızı alayım..."

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı üzerinden ağır suçlamalar yönelterek 6’lı Masa’dan kalkmıştı. Akşener'in masayı devirip ardından geri dönmesi ise seçimin kaybedilmesinin en büyük nedenlerinden biri olarak görülmekte.

Kılıçdaroğlu da Gerçek Gündem'e yaptığı açıklamalarda, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili konuşurken Akşener'in masadan kalkıp geri dönmesinin süreci enfekte ettiğini belirtti.

Gerçek Gündem'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Meral Hanım çıkıp ‘Ben bu adaylığı bilmiyordum’ tarzında açıklamalar yaptı. Adaylığınız konusunda eksik istişare olabilir mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bir özel bir tartışma zemini yaratmak istemiyorum ama biz Altılı Masa’da oy birliğiyle karar aldık. Süreci enfekte eden Meral Hanım'ın kalkması ve sonra dönmesiydi. Şu soruyu Meral Hanım'a sormanızı isterim; Altılı Masa'dan niçin kalktı? ‘Kumar Masası’ dediği Altılı Masa'ya niçin döndü?"

Kaynak: Gerçek Gündem