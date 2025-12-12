Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kritik Zirve İçin Türkmenistan'da

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak amacıyla Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “TUR” seferiyle Aşkabat Uluslararası Havalimanı’na ulaştı ve resmi törenle karşılandı. Karşılama töreninde, Erdoğan’ı Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Mammethan Çakıyev, Türkiye’nin Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok ve diğer yetkililer karşıladı.

Program kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan eşlik ederken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da heyetle birlikte Türkmenistan’a gitti.

Kaynak: AA