Cumhurbaşkanı Savunma Sanayii Fuarı'nda Konuşuyor: 'Netanyahu Hitler'i de Aştı'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2025) önemli açıklamalar yaptı.

'NETANYAHU HİTLER'İ BİLE GEÇTİ'

Konuşmasına İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki göstererek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan “ Etrafımız ateş çemberi ile kuşatılmış derken bunu hamasatle ifade etmiyor gerçeği sile getiriyoruz. Açlıktan bir deri bir kemik kalmış çocukların derdi bizim derdimizdir. 8 Aralık devrimi ile umutların yeşerdiği Suriye'ye saldırılar bizim sorunumuz. Kızılhaç'ın bile girişine izin verilmemesi korkunç bir durumdur. Netanyahu Hitler'i bile geride bıraktı. Avrupa'daki Holokost sürecinde bile Gazze'deki korkunç görüntüler ortaya çıkmadı” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Güç dengelerinin yeniden belirlendiği, küresel ağırlık merkezlerinin yer değiştirdiği süreçten geçiyoruz. Her gün yeni bir krize uyanıyoruz. Yarın ne olacağını kimse bilmiyor, kimse tahmin edemiyor. Kural temelli uluslararası sistemin yerini kimin gücü kime yeterse siyeceğimiz yeni düzen alıyor. Haklının hakkını arayacağı mekanizmalar görevini icra edemiyor.

'GAZZE'DEKİ SOYKIRIM BİZİ İLGİLENDİRMEKTE'

Türkiye konumu, tarihi itibariyle bu yeni statükonun etkilerini en çok hisseden ülkelerden biri. Gazze'deki soykırımın İsrail'in coğrafyamızı istikrarsızlaştırmaya dönük saldırıların, geniş bir bölgede nükseden gerilimlerin tamamı bizi ilgilendirmekte, tedbir almamızı müdahil olmamızı gerektirmektedir.

'ETRAFIMIZ ATEŞ ÇEMBERİ İLE KUŞATILMIŞ'

Etrafımız ateş çemberi ile kuşatılmış derken bunu hamasetle ifade etmiyor gerçeği sile getiriyoruz. Açlıktan bir deri bir kemik kalmış çocukların derdi bizim derdimizdir. 8 Aralık devrimi ile umutların yeşerdiği Suriye'ye saldırılar bizim sorunumuz. Karadeniz'deki çatışmalar bizim için endişe kaynağıdır. Nerede bir sıkıntı istikrarsızlık varsa ülkemiz için dikkatle takip edilmesi gereken hassas konulardır. Nüfus peşinde, tahakküm peşinde değiliz, kimsenin iç işlerine karışmak niyetinde değiliz.

Bölgemizde huzur, barış, dayanışma istiyoruz. Bunu isterken gerekliklerini de yerine yetirmekten çekinmiyoruz. Nerede bir zulüm görsek sesimizi de belli üslupla ortaya koyuyoruz. İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımını insanlığın gündeminde tutmaya devam ediyoruz. Diplomatik temaslarımızı da artırmış durumdayız. Gayemiz ateşkesin tesis edilmesidir. İnsani yardımların girişi önceliğimizdir. Kızılhaç'ın bile girişine izin verilmemesi korkunç bir durumdur. Netanyahu Hitler'i bile geride bıraktı. Avrupa'daki Holokost sürecinde bile Gazze'deki korkunç görüntüler ortaya çıkmadı. Gazze'de bebekler ölürken buna sessiz kalamayız.

'VAHŞETE ARTIK YETER DİYELİM'

Açlıktan kitlesel ölümlerin başladığı bu kara günlerde uluslararası toplumu insanlık adına birleşmeye davet ediyorum. Gelin bu zulme vahşete artık yeter diyelim. Diğer türlü bu kan lekesi sadece Netanyahu'nun eline değil Gazze'ye susan herkesin eline alnına şayet kaldıysa vicdanına bulaşacaktır. Türkiye olarak en başından beri adil ve sürdürülebilir dünya nizamı için her platformda gayret sarf ediyoruz. Her türlü adımı atarken daha fazla trajedinin yaşanmaması için her türlü adımı arıyoruz.

'İHA VE SİHA'DA ÖNDE GELEN 3 ÜLKEDEN BİRİYİZ'

Göreve geldiğimizde yüzde 20 seviyesinde olan savunma sanayinin yerlilik oranı yüzde 80'lerin üzerine çıktı. Bugün 1380'nin üzerinde proje sayısı ile adeta destan yazıyor. Yerli ürünlerimiz güvenlik güçlerimizin terörle mücadelesinde etkin rol oynuyor. İHA ve SİHA'da önde gelen 3 ülkeden biriyiz. Dünyada kendi salaş gemisini tasarlayan ve üretin 10 ülkeden biri Türkiye'dir. Savunma sanayi şirketlerimiz geçtiğimiz sene 180 farklı ülkeye ürün ihraç ederek büyük bir başarıya imza attı.

Kaynak: AA