Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor... Gözler Diyarbakır'da...‘Artık Yeni Şeyler Söyleme Vakti’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seyrantepe Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AKP Diyarbakır 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Diyarbakırlı kardeşlerim, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle selamlıyorum. İl kongremizin Diyarbakır'a ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Diyarbakır'ın huzuru unutmayın, Türkiye'nin huzurudur. Diyarbakır'ın refahı unutmayın, Türkiye'nin refahıdır. Diyarbakır'ın kaderi Türkiye'nin kaderidir. Diyarbakır Türkiye'de en çok sahabeye ev sahipliği yapan, ortak medeniyetimizin mirası İslam'ın mührü bir şehirdir. Bu şehrin tarihi boyunca her şeyden çok birlikte yaşama hakkına kundak olduğu dost da, düşman da çok iyi bilir.

'BİZİM KARDEŞLİĞİMİZ, KADER KARDEŞLİĞİDİR'

Bizim kardeşliğimiz, unutmayın, İslam kardeşliğidir. Bizim kardeşliğimiz, kader kardeşliğidir. Bizim kardeşliğimiz, orduları Diyarbakır'ı fetheden, dönemin gavurlarına karşı gaza eden, adalet timsali Hz. Ömer kardeşliğidir. Bizim yoldaşlığımız, Hz. Ebubekir yoldaşlığı; gönüldaşlığımız, Hz. Ali gönüldaşlığıdır. Bizim cömertliğimiz ve konukseverliğimiz, Hz. Osman misalidir. Bizim kardeşliğimiz daha dün işgalcileri denize dökerken omuz omuza mücadele ettiğimiz istiklal ve istikbal kardeşliğidir.

Dicle ve Fırat nasıl tabi ve tazeyse, bizim kardeşliğimiz de bu ırmakları kıskandıracak tazelikte ve güzelliktedir. Bizim kardeşliğimiz Diyarbakır surlarından daha muhkem, daha sağlam, daha aşılmaz ve daha görkemlidir.

Diyarbakır'ı sadece sevmekle kalmadık. Yatırımlardan, hak ve özgürlüklere kadar her alanda eşi benzeri görülmemiş hizmetlere, eserlere kavuşturduk. Biz işte böyle bir aşkla Diyarbakır'a hizmet ederken birileri ne yapıyordu? İdeolojilerine uygun, suni bir tarih icat etmeye çalışıyorlardı. Milletimizi inancından ve kültüründen uzaklaştırma peşinde koşuyorlardı. Mayası Müslümanlıkla yoğrulan yurdu bölmek için uğraşıyorlardı.

Bu topraklarda kardeşliğin altını oymak için türlü oyunlar çeviriyorlardı. Bu gayretlerinin gerisindeki sinsi niyetleri gayet iyi biliyoruz. Kim desteklerse desteklesin. Küçük çıkarlar uğruna bu tür ihanet projelerine payandalık edenlerin sonu hüsran olacaktır. Selahaddin Eyyubi'nin gaza arkadaşlarını, emperyalist emellerine alet etmeye çalışanlar, hepimizin ortak hasmıdır.

'KARDEŞLİK TÜRKÜLERİMİZİ SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Biz Diyarbakır'la kardeşlik türkülerimizi söylemeye devam edeceğiz. Milletimizin birliğini, vatanımızın bütünlüğünü, devletimizin ebet müddet gücünü Ahmed Arif'in ifadesiyle bu yılanlara, bu çıyanlara yedirmeyeceğiz. Bu milletin geleceğini karartan emperyalist oyununun son halkasını da Allah'ın izniyle çözme yolundayız. Bizi birbirimizden ayırmak isteyenlerin gayesi kendi köhne düzenlerini sürdürebilecekleri bir ortam oluşturabilmektir.

‘ARTIK YENİ ŞEYLER SÖYLEME VAKTİ’

Diyarbakır'sız bir Türkiye yetim kalır. Türkiye'siz bir Diyarbakır öksüz kalır. Artık yeni şeyler söyleme vaktidir. Sadece elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyduk. Biz ne yapmamız gerekiyorsa hepsini yaptık hatta daha fazlasını yaptık. Bu çabalarımızın cevabını kimi ilçelere kazılan çukurlarla ve sıkılan kurşunlarla aldık. Tarihi bir fırsatın heba edilmesine engel olamadık.

'TERÖR ÖRGÜTÜ CİDDİ KAN VE GÜÇ KAYBINA UĞRADI’

Terör örgütü hamdolsun sınırlarımız içerisinde eylem yapamaz hale geldi. Terör örgütü çok ciddi kan ve güç kaybına uğradı. Sırtını kime yaslarsa yaslasın artık hiçbir terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti karşısında herhangi bir şansının olmadığını biliyor. Biz meseleye kalıcı çözüm bulma çabamızdan da vazgeçmedik.

Terör belasını bitirmek için ülkemizin önüne yeni bir fırsat penceresi açılmıştır. Son dönemde gerçekleşen çabanın tek amacı vardır terör örgütünün kendisini feshetmesi, silahların bırakılması, bölücü örgütün baskısı dolayısıyla Türkiye partisi olamayan partiye bu yönde kendini geliştirme fırsatı verilmesi.

Yarım asırlık bölücü terör parantezinin kapatılmasıdır. Bu sadece büyük ve güçlü Türkiye’nin önündeki en büyük engellerden birinin önünden çıkarılmasıdır.

AYRINTILAR GELİYOR…

Kaynak: Haber Merkezi