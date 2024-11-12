Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İklim Zirvesi’nde ‘Gazze’ Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de düzenlenen Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan “Bugün burada gelecek nesillere daha adil bir dünya bırakmayı konuşurken, İsrail’in Filistin ve Lübnan’ı hedef alan hukuk, ahlak ve vicdan dışı saldırıları devam ediyor. Mevcut hükümet maalesef çocuk, kadın ve yaşlı demeden insanları katletmeyi, büyük bir çevre kıyımına yol açmayı sürdürüyor” diyerek İsrail’in saldırılarına yeniden dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

“İSRAİL’İN AHLAK VE VİCDAN DIŞI SALDIRILARI DEVAM EDİYOR”

Kıymetli katılımcılar, gelecek nesiller için adil, sürdürülebilir ve doğaya saygılı bir dünya inşa etmek için, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulunda, gelecek paktını kabul ettik. Bugün burada gelecek nesillere daha adil bir dünya bırakmayı konuşurken, İsrail’in Filistin ve Lübnan’ı hedef alan hukuk, ahlak ve vicdan dışı saldırıları devam ediyor. Mevcut hükümet maalesef çocuk, kadın ve yaşlı demeden insanları katletmeyi, büyük bir çevre kıyımına yol açmayı sürdürüyor.

KİMYASALLAR, GAZZELİ ÇOCUKLARIN GELECEĞİNİ KARANLIĞA BÜRÜDÜ

İsrail saldırıları nedeniyle toprağa ve yer altı sularına sızan kimyasallar, Gazzeli çocukların geleceğini şimdiden karanlığa bürümüştür. Bu ağır insani ve çevre felaketine sebep olanların uluslararası mahkemelerde bunun hesabını vermeleri gerektiğini düşünüyoruz.

“HEDEFLERİMİZ YENİLENEBİLİR ENERJİ”

2024-2030 yıllarını kapsayan iklim değişikliği azaltım ve uyum stratejisi eylem planlarımızı uygulamaya aldık. Toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 59’a yükselttik. Bu oranla Avrupa’da 5’inci, dünyada 11’inci sıradayız. 2053 net sıfır emisyon hedeflerimiz için temel önceliklerimiz yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve nükleer enerjidir.

Bugün 31 bin megawatt olan rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücümüzü, 2035 yılında 120 bin megavata çıkaracağız. Nükleer enerjide ise 2050 senesinde 20 bin megawatt'lık bir kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. 2024-2030 yıllarını kapsayan ulusal enerji verimliliği eylem planımızla 100 milyon ton karbondioksit eşdeğeri emisyon azaltımı öngörüyoruz.

“5,9 MİLYON TON SERA GAZI EMİSYONUNUN ÖNÜNE GEÇTİK”

Elektrikli milli otomobilimiz Togg'u yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Eşim Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ve küresel düzeye taşınan Sıfır Atık Projesi, iklim değişikliği ile mücadelemize ilave güç katıyor. Bu sayede projenin başlangıcından bu yana 5,9 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçtik. Su kaynaklarımızın etkin kullanımı için su verimliliği seferberliği ilan ettik.

Milli ağaçlandırma günü olarak belirlediğimiz her 11 Kasım'da milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyoruz. Tabii tüm bu gayretlerin ekonomik maliyeti çok yüksektir. Küresel mücadelemizi daha güçlü ve etkili kılmak bakımından bilhassa gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verecek bir iklim finansmanın hedefinin, bu zirvede belirleneceğine inanıyorum.

Kaynak: Gerçek Gündem