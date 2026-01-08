Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koç ve Arsel ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ile Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

