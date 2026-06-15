Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Sonrası Önemli Mesajlar: 'Mutabakat Sağlandı, Bölge Rahat Nefes Aldı'

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Üç saati aşan toplantının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* İran ile ABD arasında mutabakat sağlandı. Bölge rahat bir nefes aldı. Savaşa benzin dökenlerden değil barışın sesini yükseltenlerden olduk. Türkiye olarak süreçte provokasyona gelmedik. Bu anlamsız savaş defterinin kapandığına inanıyoruz.

* Eşzamanlı olarak bölgemizi daha fazla bölmeyi kardeş halklar arasında kandan duvarlar örmeyi amaçlayan sinsi oyunlara bigane kalmadık.

* İran krizinin ilk gününden itibaren hükümetimizin politikalarına destek vermek yerine köstek olmak isteyenleri aziz milletimize havale ediyorum. Omurga gerektiren yerli ve milli duruş gerektiren alanlarda ahkam kesmekten vazgeçin.

* Bunun yerine gidin koltuk peşinde koşun salon kapmaca oynayın en iyi bildiğiniz iş olan birbirinizin kuyusunu kazın. Gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz.

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Kaynak: AA