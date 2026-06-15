Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Sonrası Önemli Mesajlar: 'Mutabakat Sağlandı, Bölge Rahat Nefes Aldı'
Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya tarihi bir dönemden geçiyor" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Üç saati aşan toplantının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
* İran ile ABD arasında mutabakat sağlandı. Bölge rahat bir nefes aldı. Savaşa benzin dökenlerden değil barışın sesini yükseltenlerden olduk. Türkiye olarak süreçte provokasyona gelmedik. Bu anlamsız savaş defterinin kapandığına inanıyoruz.
* Eşzamanlı olarak bölgemizi daha fazla bölmeyi kardeş halklar arasında kandan duvarlar örmeyi amaçlayan sinsi oyunlara bigane kalmadık.
* İran krizinin ilk gününden itibaren hükümetimizin politikalarına destek vermek yerine köstek olmak isteyenleri aziz milletimize havale ediyorum. Omurga gerektiren yerli ve milli duruş gerektiren alanlarda ahkam kesmekten vazgeçin.
* Bunun yerine gidin koltuk peşinde koşun salon kapmaca oynayın en iyi bildiğiniz iş olan birbirinizin kuyusunu kazın. Gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz.
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Kaynak: AA