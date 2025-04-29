Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Ziyaretini Tamamladı, Ankara'ya Hareket Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi bir ziyaret çerçevesinde geldiği İtalya’nın başkenti Roma’daki temaslarını tamamladı. Bu sabah tarihi Villa Doria Pamphili rezidansında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan, Meloni ile baş başa görüşmenin ardından İtalyan liderle birlikte Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi’ne başkanlık etti.

İki ülke arasında savunma sanayi, havacılık ve uzay gibi stratejik alanlar dahil 11 işbirliği anlaşmasına imza atılan görüşmelerin ardından iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Villa Doria Pamphili’deki temaslarının ardından Vatikan’a geçerek burada Camerlengo Kevin Joseph Farrel ile görüştü. Roma temasları çerçevesinde Erdoğan ayrıca İtalya Quirinal Sarayı’nda İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından kabul edildi.

İTALYA'DAN AYRILDI

Erdoğan, bu görüşmenin ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile birlikte İtalya-Türkiye İş Forumu’nda konuşma yaparak iki ülkeden yaklaşık 620 şirketin temsilcisine hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları tamamlamasının ardından Roma’dan ayrılarak Ankara’ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Roma temaslarında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Muhammet Ahmet Tokdemir, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çağrı Erhan ve Ekvador Büyükelçisi Oya Tunga Çağlı da eşlik etti.

Kaynak: İHA