Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: İki Kritik Noktaya Yeni Büyükelçi

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Türkiye’nin dış misyonlarında görev değişimi sürüyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleştirilen üst düzey diplomatik atamalar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AVRUPA KONSEYİ’NE RAZİYE BİLGE KOÇYİĞİT

Yayımlanan karara göre, Türkiye'nin uluslararası hukuki ve siyasi ilişkilerinde kritik bir köprü olan Avrupa Konseyi nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliği görevine Raziye Bilge Koçyiğit getirildi. Koçyiğit, bu atama öncesinde Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

TÜRKMENİSTAN’DA GÖREV ŞENER CEBECİ’NİN

Türkiye’nin Orta Asya diplomasisinde stratejik ortaklarından biri olan Türkmenistan nezdindeki Türkiye Büyükelçiliği görevine ise Şener Cebeci atandı. Aşkabat’a giden Cebeci, atama öncesinde bakanlıkta Orta Asya Ülkelerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev icra ediyordu.

Kaynak: AA