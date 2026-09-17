Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: Eski Bakan Namık Gedik'in Naaşı Menderes'in Yanına Taşınıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk demokrasi tarihinin en karanlık sayfalarından biri olan 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden tam 65 yıl geçti Eski Başbakan Adnan Menderes, eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 65'inci yılında mezarları başında anıldı.

Anma törenine katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, Başbakan Adnan Menderes'i, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı ve 27 Mayıs darbesinin ardından hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı Namık Gedik'i rahmet, minnet ve şükranla andı. Bakan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Darağacına gönderilen üç devlet adamıydı, fakat asıl hesaplaşma millet iradesiyleydi. Ezan-ı Muhammedi'nin yeniden asli hüviyetiyle semalarımızda yankılanması ve anadolu insanının devlet yönetiminde söz sahibi olması, bu iradenin yükselişinin en güçlü işaretleriydi. Onlar zannettiler ki Menderes'i, Zorlu'yu, Polatkan'ı ve Gedik'i ortadan kaldırınca bu irade de ortadan kalkacak. Oysa bu aziz milletin gönlüne yerleşmiş sevgiyi darağacına çekemez, bu milletin hafızasını idam edemezsiniz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TARİHİ VEFA İMZASI

Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, 27 Mayıs darbesinin ardından hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik'in naaşının, Adnan Menderes Anıt Mezarı'nın bulunduğu alana nakledilerek defnedilmesinin kararlaştırıldığını belirterek, "Şehitlerimizin aziz hatırasına gösterdiği bu büyük vefa dolayısıyla muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA