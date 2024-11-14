Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı, Dört İlde Acele Kamulaştırma Kararı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Çankırı, Gaziantep, Hatay ve Konya'daki bazı taşınmazlar enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

ÜNİVERSİTENİN SINIRLARI DA DEĞİŞTİ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin Rize'nin Merkez ilçesi Fener Mahallesi'ndeki alanının sınır ve koordinatları da güncelleştirmeye gidildi.

Söz konusu karar 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun 4'üncü maddesi kapsamında alındı.

Kaynak: Gerçek Gündem