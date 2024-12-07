Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: Atama ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazete'de

Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre bakanlıklarda, büyükelçiliklerde ve müdürlüklerde atamalar yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bilir ve Artvin İl Müdürü Şentürk Ağırbaş görevden alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğüne Nevim Öz, Ardahan İl Müdürlüğüne Mahmut Çetinkaya, Çanakkale İl Müdürlüğüne Ali Ömüt, Karaman İl Müdürlüğüne Seval Yılmaz, Niğde İl Müdürlüğüne Hilal Ünal, Rize İl Müdürlüğüne Selim Köse atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında ise Çalışma Genel Müdür Yardımcılıklarına Emin Türker ve Suat Dede, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına Serkan Çömen, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Rıdvan Türkseven getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına Gözde Şahin atandı.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu'nu görevden alan Cumhurbaşkanı Erdoğan; Hüseyin Keskin'i İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü, Niyazi Gül'ü Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak görevlendirdi.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Zekeriya Şentürk, Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal ve Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak da görevden alındı.

BÜYÜKELÇİLİKLERE ATAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre;

Japonya Büyükelçiliğine, Oğuzhan Ertuğrul,

Avusturya Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Gürsel Dönmez,

Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Bekir Gezer,

Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ayşe Selcan Şanlı,

Kamerun Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Volkan Öskiper atandı.