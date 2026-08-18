Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump Arasında Kritik Görüşme: Ne Konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump Arasında Kritik Görüşme: Ne Konuşuldu?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin şu açıklama geldi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiğimizi ve Türkiye’nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti.

MEKKE ANLAŞMASI

Cumhurbaşkanımız, Pakistan ve Suudi Arabistan ile birlikte imzaladığımız Ortak Savunma Anlaşması’yla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilediğimizi ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesini hedeflediğimiz bir dönemde İsrail yönetiminin Filistinlileri hedef alan eylemlerinde artış yaşandığını, Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze’nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğimizi vurguladı."

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Kaynak: Haber Merkezi

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