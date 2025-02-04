Beştepe'de Tarihi Zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Lideri Ahmed Şara'dan Açıklamalar

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından göreve getirilen Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı taşıyan uçak saat 16.00 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı resmi törenle karşıladı.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ahmed Şara arasındaki görüşme yaklaşık 3 saatin ardından sona erdi. İkili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ahmet Şara ortak basın toplantısı düzenledi.

TERÖRE KARŞI NET MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye olarak nasıl en umutsuz ve zor günlerinde Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadıysak, yeni dönemde de kendilerine gerekli desteği vereceğiz. Tarihi nitelikteki ziyareti ülkelerimiz arasında daimi dostluk ve işbirliği döneminin başlangıcı olarak görüyorum. Hepimizin bildiği gibi Suriye halkı 13 buçuk yıl boyunca her türlü zulmü gördü, insanlık dışı katliama maruz kaldı.

Komşumuz Suriye'ye yönelik politikamızın esasını, öteden beri bu ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazası oluşturuyor. Bugün yaptığımız görüşme de, bu ilke üzerine bina edilen samimi bir görüşme geçti. Kıymetli kardeşimle ülkede güvenliğin ve ekonomik istikrarın tesisine yönelik atılabilecek müşterek adımları değerlendirdik. Hemen her konuda tam bir fikir birliğinde olduğumuzu memnuniyetle gördük. Bilhassa Suriye'nin kuzey doğusunu işgal altında tutan bölücü terör örgütü ve yandaşlarına karşı atılacak adımları mütalaa ettik. DEAŞ olsun, PKK olsun terörün her türlüsüyle mücadelede Suriye'ye gereken desteği sağlamaya hazır olduğumuzu kendisine ifade ettim. Suriye ile dayanışma içinde hareket ederek, terörün olmadığı huzur ve güven iklimini ortak coğrafyamızda tam manasıyla hakim kılacağımıza inanıyorum.

'SURİYE'NİN YENİDEN İMARI İÇİN DESTEK SAĞLAYACAĞIZ'

Bugünkü görüşmemizde siyasi gelişmelere üzerinde de durduk. Bu kritik süreçte Suriyelilerin iradesini yansıtacak şekilde ülke idaresinin kapsayıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla tesisini önemsiyoruz. İnsani yardımların yanı sıra Suriye'nin harap olmuş şehirlerinin yeniden imarında gerekli desteği sağlamaya hazırız. Suriye'nin ekonomik kalkınması hızlandıkça gönüllü geri dönüşler de ivme kazanacaktır.

SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLAR

Suriye'ye yönelik bir dizi yaptırım ülkenin ayağa kalkmasının önünde engel teşkil ediyor. Devrik rejimi hedef alan yaptırımların kaldırılması için yürüttüğümüz gayretlerin de etkisiyle kısmen bir esneme sağlandı. Ancak tam netice alınıncaya kadar girişimlerimizi sürdüreceğiz. Diplomasi alanında yeni yönetiminin sesinin duyulması için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'den de birçok balkan ve bürokrat Şam'ı ziyaret etti, etmeye de devam edecek. İlişkilerimizi çok yönlü geliştirmeye devam edeceğiz. Ticaret, sivil havacılık, enerji, sağlık, eğitime kadar tüm alanlarda ilişkilerimizi ilerletiyoruz. İman varsa imkan da vardır. Biz her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna iman eden, buna teslim olan insanlarız. Suriyeli kardeşlerimizin Allah'ın izniyle ülkelerini tekrar ayağa kaldıracaklarından hiç şüphe duymuyoruz."

AHMET ŞARA, CUMHURBAŞKANI'NI SURİYE'YE DAVET ETTİ

"Hiç şüphesiz Suriye halkı Türkiye'nin duruşunu unutmayacaktır" diyerek sözlerine başlayan Ahmed Şara, şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Kurtuluş savaşında Suriye ve Türk kanı birbirine karışarak bu zafer geldi. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler tarihe dayanmaktadır. Biz istiyoruz ki bu ilişkileri her ülke yararına olacak şekilde derin bir stratejik iş birliğine dönüştürelim.

Toplantımızda tehditleri ele aldık. Türkiye ile ticareti yeniden canlandıracağız. Sayın Cumhurbaşkanı'nı Suriye'ye davet ediyorum. İnşallah en kısa sürede bu gerçekleşecektir."

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULMASI BEKLENİYOR?

Şara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yapacak. Görüşmede Suriye’de yaşanan son gelişmelerin yanı sıra, Suriye’de PKK/YPG’nin varlığı ve ülkenin yeniden inşasının gündeme gelmesi bekleniyor.

Öte yandan, Şara, Suriye’de Beşşar Esad’ın devrilmesinin ardından Türkiye’ye ilk ziyaretini yapmış oldu.

Kaynak: Haber Merkezi