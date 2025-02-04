Beştepe'de Tarihi Zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Lideri Ahmed Şara Bir Arada

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından göreve getirilen Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı taşıyan uçak saat 16.00 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ahmed Şara arasındaki görüşme başladı. İkili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Erdoğan ve Şara ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi.

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULMASI BEKLENİYOR?

Şara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yapacak. Görüşmede Suriye’de yaşanan son gelişmelerin yanı sıra, Suriye’de PKK/YPG’nin varlığı ve ülkenin yeniden inşasının gündeme gelmesi bekleniyor.

Öte yandan, Şara, Suriye’de Beşşar Esad’ın devrilmesinin ardından Türkiye’ye ilk ziyaretini yapmış oldu.

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Kaynak: Haber Merkezi