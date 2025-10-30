Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti Heyetiyle Görüşmesi Başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve DEM Parti'nin İmralı heyetini Beştepe'deki görüşmesi sona erdi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde gelinen aşamaların ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti Heyetiyle Görüşmesi Başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde DEM Parti heyetiyle bir araya geldi.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde gelinen aşamaların ele alındığı belirtildi.

13 YIL SONRA İLK TEMAS

DEM Parti ile Cumhurbaşkanlığı arasındaki ilk temas, 13 yıllık bir aranın ardından 10 Nisan’da gerçekleşmişti. Söz konusu görüşmeye, dönemin Van Milletvekili Pervin Buldan ile yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder katılmıştı. DEM Parti İmralı Heyeti olarak adlandırılan bu ekip, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe’de bir görüşme yapmış ve bu buluşma uzun yıllar sonra kurulan ilk doğrudan temas olarak tarihe geçmişti.

İKİNCİ GÖRÜŞME 7 TEMMUZ’DA YAPILDI

İlk buluşmanın ardından ikinci görüşme 7 Temmuz’da gerçekleştirildi. Bu kez heyette TBMM Başkanvekili Pervin Buldan’a, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar eşlik etti. Görüşmede ayrıca AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Yaklaşık bir saat süren toplantıda, ülke gündemine ilişkin çeşitli başlıkların ele alındığı bildirildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

