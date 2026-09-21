Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cedi Osman Arasında Gülümseten Diyalog: 'Seni Bizim Takıma Alırız'

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Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, bu kapsamda milli basketbolcu Cedi Osman'la bir araya geldi.

Sosyal medyaya düşen bu görüşmede Erdoğan, Cedi Osman'a Ankara'da basketbol oynama teklifinde bulunarak, "Ankara'ya geleceksin, benim takımda oynarsın. Hidayet Türkoğlu’nu karşı takıma veririz, seni de bizim takıma alırız. Ömer Onan’ı da bazen karşıya veriyoruz" dedi. Gülümseten bu renkli diyalog, samimi bir havada sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi