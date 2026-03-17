Cumhurbaşkanı Erdoğan Hacı İbrahim Demir Camisini Açtı: Manevi Kimliğimize Sahip Çıkacağız

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Hacı İbrahim Demir Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Burada bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri bizi ruh köklerimizden koparmak istese de aslımıza, değerlerimize, milli ve manevi kimliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Artık uğurlamaya hazırlandığımız Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Birazdan sizlerle birlikte Hacı İbrahim Demir Camimizin açılışını yağacak, Ankara'mıza çok müstesna bir eseri kazandırmış olacağız. Bu camimizde tam 5 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek. Hacı İbrahim Demir Camimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. İşçi, mimar ve mühendislerimize, her bir kardeşime şükranlarımı iletiyorum.

'5 BİN KİŞİ AYNI ANDA İBADET EDEBİLECEK'

Kıymetli kardeşlerim, birazdan sizlerle birlikte Hacı İbrahim Demir Camimizin açılışını yapacak, Ankara’mıza çok müstesna bir eseri kazandırmış olacağız. Hem Selçuklu hem Osmanlı hem de modern mimariden esintiler taşıyan bu camimizde tam 5 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek. 3100 metrekare iç alana sahip camimiz, Kur’an kursuyla, kütüphanesiyle, vakıf binası, otoparkı ve taziye salonuyla 7’den 70’e herkesin rahatlıkla istifade edebileceği bir yapı arz ediyor. Konumu ve özellikleri itibarıyla önemli bir ihtiyaca cevap verecek Hacı İbrahim Demir Camimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Camimizin yapımında emeği geçen hayırseverlerimizi ve Çankaya Müftülüğümüzü tebrik ediyorum. Proje aşamasından inşa, peyzaj ve tezyin sürecine kadar bu kıymetli esere katkı veren işçi, mimar ve mühendislerimize, alın ve fikir teri döken her bir kardeşime şükranlarımı iletiyorum.

'ŞEHİRLER CAMİLERİ MERKEZE ALARAK KURULUR'

Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam bir müjdesini de burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir hadis-i şerifinde Hazreti Nebi şöyle buyurmuştur. Her kim Allah için bir mescid bina ederse Allah da ona cennette benzeri bir köşk bina eder. Bu mükafata nail olabilmeyi Mevla hepimize nasip eylesin diyorum. Tabii şurası da çok önemli ve anlamlıdır. Bizim medeniyet tasavvurumuzda şehirler camileri merkeze alarak kurulur. Bu şekilde imar ve ihya edilir. Ticaretten eğitime, kültür ve sanata şehrin, bireyin ve toplumun nabzının attığı alanlar daima camilerin ve külliyelerin etrafında şekillenmiştir.

'DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bizim bir dönem mabetsiz ve minaresiz şehir olarak tahayyül edilen başkent Ankara’mızın yeni camilerle, yeni ibadethanelerle, yeni irfan merkezleriyle süslenmesi bizim için çok ama çok kıymetlidir. Birileri bizi ruh köklerimizden koparmak istese de aslımıza, değerlerimize, milli ve manevi kimliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle açılışını yaptığımız Hacı İbrahim Demir Camimizin bir kez daha şehrimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hayırseverlerimize, Çankaya Müftülüğümüze, bu muhteşem caminin inşasında emeği geçen herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.

Kaynak: Haber Merkezi