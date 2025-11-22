Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika'daki G20 Zirvesi'nde Konuştu! 'Sınanmalar Dünya Ekonomisini Etkiledi'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin ilk oturumunda küresel ekonomik eşitsizlikler, kalkınmanın finansmanı ve uluslararası ticaretin geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdi. “Komşusu açken tok yatmayan bir anlayışın temsilcisiyiz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karşı karşıya olduğumuz sınamalar sadece en az gelişmiş ülkeleri değil tüm ekonomileri etkisi altına almıştır. Küresel finans krizi öncesinde ticaret küresel büyümenin en güçlü motoruyken, kriz sonrası dönemde tablo köklü bir biçimde değişmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Komşusu açken tok yatmayan bir anlayışın temsilcisi olarak üzerimize düşen sorumluluğu her türlü koşula rağmen yapmaya devam ediyoruz. Resmi kalkınma yardımlarımızı 2023'te 6,8 milyar dolar seviyesinden 2024 ylında 7,4 milyar dolara çıkarttık. Bu yardımlarla hedeflenen mevzilere ulaşmak imkansızdır.

Karşı karşıya olduğumuz sınamalar sadece en az gelişmiş ülkeleri değil tüm ekonomileri etkisi altına almıştır. Küresel finans krizi öncesinde ticaret küresel büyümenin en güçlü motoruyken, kriz sonrası dönemde tablo köklü bir biçimde değişmiştir.

1987-2007 döneminde dünya ticareti yıllık ortalama yüzde 7 oranında artarken 2008-2024 döneminde yüzde 3'lere gerilemiş küresel büyümeye katkısı belirgin şekilde zayıflamıştır.

Uluslararası ticaret kurallarının güçlendirilmesini mühim görüyorum. Düşük gelirli ülkeler borç yeniden yapılandırma döneminde adil bir yaklaşımını destekliyoruz. Kimsenin geride bırakılmadığı daha kapsayıcı bir ekonomi inşasında G20'yi daha fazla sorumluluk yüklenmeyi tavsiye diyorum.

RESMİ KARŞILAMA TÖRENİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temasları için sabah saatlerinde Johannesburg’daki zirve alanına geldi. Zirvenin düzenlendiği Johannesburg Expo Center'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'ye ev sahipliği yapan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa tarafından karşılandı.

Zirve merkezinin ana girişinde liderleri tek tek karşılayan Ramaphosa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Ramaphosa ve Erdoğan, tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, G20 Liderler Zirvesi'nde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik ediyor.

G20 oturumları gün boyunca farklı tematik başlıklarda sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gün içerisindeki temasları ve yapacağı ikili görüşmeler ilerleyen saatlerde netleşecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GÜNDEMİNDE GAZZE'DE KALICI BARIŞ VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Gazze'de kalıcı barış ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi önemli başlıklar arasında yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ilk gününde 'Ekonomilerin İnşası, Ticaretin Rolü ve Kalkınmanın Finansmanı' başlıklı birinci oturumuna katılacak. Ardından Erdoğan 'Dirençli Bir Dünya G-20'nin Katkısı' başlıklı ikinci oturumda yer alacak.

Zirvenin ilk günü liderler için düzenlenecek akşam yemeğiyle sona erecek. Zirvenin ikinci gününde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Herkes İçin Adil ve Makul Gelecek' adlı kapanış oturumuna katılacak.

Kaynak: İHA