Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Kurumlar Vergisinde Yeni Dönem Başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 'Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırım ortamını güçlendirmeye yönelik yeni düzenlemeleri açıkladı. İstanbul Finans Merkezi’nde faaliyet gösteren kurumlara sağlanan vergi avantajlarının genişletileceğini belirten Erdoğan, transit ticaret kazançlarında kurumlar vergisinin tamamen kaldırılacağını duyurdu. Ayrıca bu teşviklerin merkez dışındaki faaliyetleri de kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bölgemiz ve dünya ekonomisi en sarsıntılı dönemini yaşıyor. Herkes gün aşırı değişen gündemi takip ederken, sis içinde yolunu bulmaya devam ediyor. Enerjinin yanı sıra pek çok sektörde sarsıntısı hissediliyor. Koronavirüs zamanlarını hatırlatan dönemini hatırlatan anlar yaşıyoruz.

İsrail gibi savaşın fitilini tekrar ateşlemeye çalışanların karşısında barışa giden yolun açılmasını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Netice alana kadar dost ve kardeş ülkelerle çabalarımızı devam ettireceğiz.

'TÜRKİYE BÖLGENİN İSTİKRAR ADASI'

Değerli arkadaşlar, şurası bir gerçek ki artık ne bölgemiz ne de dünya eskiye dönebilir. Böylesine büyük bir sarsıntının sebep olduğu kırılmaların yansımaları zaman geçtikçe daha net görülecektir. Türkiye son yılların en büyük güvenlik krizini başarıyla yöneterek bölgesinin istikrar adası olduğunu bir kere daha teyit ve tescil etmiştir. Global ekonomik düzeni ve değer zincirlerini yeniden şekillendiren bu savaş, ülkemizi küresel ekonomik istikrarın kilit taşı haline getirmiştir.

'TÜRKİYE ENERJİ VE TİCARET KORİDORLARININ VAZGEÇİLMEZ ÜSSÜDÜR'

Yıllardır Türkiye'yi doğu, batı ve kuzey-güney arasında bir köprü olarak tarif eden tanımların yetersizliği yine bu süreçte görülmüştür. Ortaya çıktı ki ülkemiz salt bir köprü veya enerji koridoru değil, bölgedeki enerji ve ticaret koridorlarının vazgeçilmez üssüdür. Daha önce farklı vesilelerle ifade ettiğim bir gerçeğin altını tekrar çiziyorum. Kabuk değiştiren ve çok kutupluluğa doğru evrilen dünyanın yeni kutup başlarından biri olmaya en güçlü namzettir. Bunu hem biz görüyoruz hem de dost, komşu ve rakiplerimiz görüyor. Ülkemizi yeni döneme hazırlayacak stratejileri şimdiden planlıyor, altyapısını kuruyor, en küçük bir boşluk bırakmıyoruz.

'KURUMLAR VERGİSİ ALMAYACAĞIZ'

Çok değerli dostlar, rekabet gücümüzü artıracak, sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlayacak, yatırım ortamını güçlendirmek suretiyle uluslararası doğrudan yatırımları destekleyecek hukuki, idari, mali ve kurumsal adımları atıyoruz. Yapacağımız düzenlemelerle İstanbul Finans Merkezi'nde (İFM) faaliyette bulunan kurumlara sağlanan vergi avantajını devam ettiriyoruz. Transit ticaret veya yurt dışında alım satım yapılan faaliyetlerde yüzde 50'lik indirimi yüzde 100'e çıkarıyoruz. Yani Kurumlar vergisi almayacağız. Bunu İSF dışına da yayıyoruz. İSF dışındaki kurumlara da yüzde 95'lik bir avantaj sağlıyoruz.

'TÜM İŞLEMLER TEK MERKEZDEN TAKİP EDİLECEK'

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinden yetkililer tek büroda görev yapacak; oturum izninden ÇED raporuna kadar tüm işlemler tek merkezden takip edilecek. Transit ticaret veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık faaliyetlerindeki kazançlarda indirim oranını yüzde 100'e çıkarıyoruz.

'2O YIL YURT DIŞI KAYNAKLI GELİRLERDEN VERGİ ALMAYACAĞIZ'

Yurt dışında yaşayan, son 3 yıl ülkemizde vergi mükellefi olmayanların ülkemize gelmeleri halinde 20 yıl yurt dışı kaynaklı gelirlerinden vergi almayacağız. Yurt dışındaki para, altın ve menkul kıymetlerin belli bir süre için düşük vergiyle yurda getirilmesine imkân sağlıyoruz.

Hisseye dönüşebilir borçlanma araçlarına ilişkin mekanizmaları kolaylaştırarak finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz. Çalışanların hisse opsiyonu teşviklerini cazip bir yapıya kavuşturuyoruz.

GENEL KURUMLAR VERGİSİNDE İNDİRİM

Değerli arkadaşlar, bizim ihracata verdiğimiz önemi hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Hükümetlerimiz döneminde yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı desteklemek amacıyla sayısız düzenlemeler yaptık. İhracatı ülkemizin tümüne güçlü bir şekilde yaymak temel hedefimizdir. Ayrıca yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat parolasıyla pazarlarımızı ve ürünlerimizi çeşitlendiriyoruz. Bu amaçla yüzde 25 olan genel kurumlar vergisi oranımızı ihracatçılara 5 puan, imalatçılara ilave 1 puan indirimli uygulamaktaydık. Şimdi daha radikal bir adım atarak özellikle imalatçı ihracatçılarımızda bu vergiyi yüzde 9’a indiriyoruz. Diğer ihracatçı kurumlarımız için de yüzde 14’e çekiyoruz.

'DÖVİZ KAZANDIRICI TEŞVİKLERE YENİLERİNİ KAZANDIRACAĞIZ'

Yine ihracat kadar kritik olan bir diğer konu ülkemize döviz kazandırıcı teşviklerdir. Bu noktada vergi kanunlarımızda çok sayıda düzenleme var. Şimdi bunlara inşallah yenilerini ekleyeceğiz. Yurt dışında yaşayan ve son 3 yılda ülkemizde vergi mükellefi olmayan kişilerin ülkemize gelmeleri halinde 20 yıl boyunca yurt dışı kaynaklı gelir ve kazançları için Türkiye’de vergi almayacağız. Yalnızca varsa ülke içi gelirlerini vergilendireceğiz. Türkiye’de bu kişiler için veraset yoluyla intikal vergisini yüzde 1 olarak uygulayacağız."

Kaynak: Haber Merkezi