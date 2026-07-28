Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Kerkük Sahasında Türkiye Petrolleri'ne Ortaklık

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* İran, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Terörsüz bir Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog hâlindeyiz. İnşallah her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkaracağız. Öte yandan Irak'ın ihtiyaç duyduğu savunma sanayi ürünlerinin tedariki noktasında da üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

* Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz. Komşumuz Irak savaş ve istikrarsızlık ortamından etkilenen ülkelerden biridir. Irak'ın huzur ve istikrarını ülkemizin durumundan ayrı tutmadık, tutmayız.

KERKÜK ÜRETİM SAHASINDA TÜRKİYE PETROLLERİ'NE ORTAKLIK VERİLDİ

* Dünya ile bağlantısının Irak üzerinden sağlanmasını esas alan Kalkınma Yolu Projesinin geldiği noktayı görüyoruz. Bu konuda Sayın Başbakan'ın da güçlü bir iradeye sahibi olduğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz. Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması dün itibariyle sona erdi. Şimdi hedefimiz en yakın zamanda iki tarafında faydasına olacak kapsamlı enerji işbirliği anlaşması imzalamaktır.

* Kerkük üretim sahasında Türkiye petrollerini ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur. Kıymetli basın mensupları iklim değişikliğinden etkilenen iki komşu ülke olarak suyun sürdürülebilir kullanımına yönelik işbirliğimizin ilerletilmesi yönündeki irademiz tamdır. Bu noktada Türkiye olarak üzerimize düşeni yapıyor, su konusunu akılcı bilimsel ve insani temelde daimi bir işbirliği alanı olarak görüyoruz.

* Türkiye olarak Irak'a her alanda desteğe hazırız. Irak ile geçtiğimiz yıl 17 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi çok daha ileri seviyeye taşımak istiyoruz. Su konusunu daimi iş birliği alanı olarak görüyoruz. Bölgemiz artık savaşla anılmamalı. Terörü gündemimizden çıkarıyoruz.

IRAK'TAN 1 MİLYON VARİL PETROL SÖZÜ

* Sayın Başbakan, "Günde bir milyon varil biz Türkiye'ye petrol verebiliriz" diyor. Başka yere diyor muhtaç olmayın. Sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Komşumuz Irak'tan inşallah bir milyon varil petrolü buraya transfer ettik mi ihtiyacımızı karşılar.

TPAO, BP'NİN KERKÜK MERKEZLİ ŞİRKETİNİN YÜZDE 15 HİSSESİNİ ALDI

TPAO, BP ve ConocoPhillips ortaklığında Kerkük’teki petrol sahalarının geliştirilmesi için anlaşma imzaladı. TPAO’nun yüzde 15 payla ortak olacağı projede, 3 milyar varilin üzerinde hidrokarbon rezervinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA