Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Gazze Kurulu'na Hakan Fidan Katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerden gelen soru üzerine ABD Başkanı Trump'ın Gazze Barış Kurulu davetine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gazze’deki Barış Kurulu’na kurucu üye olarak davet etmişti. Dışişleri Bakanı Fidan, daha önceki açıklamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davet konusunda incelemelerin devam ettiğini ve "Cumhurbaşkanımız çok kısa süre içinde kararını verecek" demişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Gazze için kurulan Barış Kurulu'na katılacağını açıklamıştı.

GAZZE BARIŞ KURULU

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

