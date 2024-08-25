Erdoğan'dan Bahçeli'ye Ziyaret

Malazgirt Zaferi’nin yıldönümü, Ahlat’ta yapılan törenlerle kutlandı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törenin ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi Ahlat’taki konutunda ziyaret etti.

HAN ÇADIRINDA SOHBET

Erdoğan ve Bahçeli han çadırında bir araya geldi. AKP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Ahlat'ta han çadırında sohbet etti" denildi.

SELÇUKLU MEZARLIĞINA ZİYARET

Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlarından biri olan Selçuklu mezarlığına da ziyarette bulundu.

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da eşlik etti.

Kaynak: Ajanslar