Erdoğan'dan Bahçeli'ye Ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yılı kutlama etkinliğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi de Ahlat’taki konutunda ziyaret etti.

Son Güncelleme:
Erdoğan'dan Bahçeli'ye Ziyaret

Malazgirt Zaferi’nin yıldönümü, Ahlat’ta yapılan törenlerle kutlandı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törenin ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi Ahlat’taki konutunda ziyaret etti.

HAN ÇADIRINDA SOHBET

Erdoğan ve Bahçeli han çadırında bir araya geldi. AKP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Ahlat'ta han çadırında sohbet etti" denildi.

Erdoğan'dan Bahçeli'ye Ziyaret - Resim : 1

SELÇUKLU MEZARLIĞINA ZİYARET

Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlarından biri olan Selçuklu mezarlığına da ziyarette bulundu.

Erdoğan'dan Bahçeli'ye Ziyaret - Resim : 2

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da eşlik etti.

Kaynak: Ajanslar

Son Güncelleme:
Katil Günyüzü'ne Çıktı, Uzman İsimlerden Kritik Uyarı Geldi: Büyük Kayıp Olabilir Katil Günyüzü'ne Çıktı, Uzman İsimlerden Kritik Uyarı Geldi: Büyük Kayıp Olabilir
Lunaparkta Dehşet Anları: Dönme Dolap Durdu! Lunaparkta Dehşet Anları: Dönme Dolap Durdu!
Ankara'da Sağanak Yağış Ankara'da Sağanak Yağış
Emekliler İçin Özel İndirim! Karar Çıktı ve İmzalar Resmen Atıldı Emekliler İçin Özel İndirim! Karar Çıktı ve İmzalar Resmen Atıldı
ÇOK OKUNANLAR
Yusuf Dikeç'in Annesi İçin Utandıran Yorumlar! Yusuf Dikeç'in Annesi İçin Utandıran Yorumlar!
Tapu Mirasında Yeni Düzenleme: Aileden Miras Kalanlar Dikkat Artık Daha Kolay Tapu Mirasında Yeni Düzenleme: Aileden Miras Kalanlar Dikkat Artık Daha Kolay
155 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Uçuşa Geçti: Mevduat Faizlerinde Rekor Artış 155 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Uçuşa Geçti: Mevduat Faizlerinde Rekor Artış
Lezzetiyle Dünyaya Nam Salan Meyvede Hasat Başladı: Bu Sene Bolca Yetişti, Çiftçiler Hasada Yetişemiyor Lezzetiyle Dünyaya Nam Salan Üründe Hasat Başladı: Bu Sene Bolca Yetişti
Hasadı Başladı Fiyatı Altınla Yarışıyor: 40 Derece Sıcakta Toplanıyor Hasadı Başladı Fiyatı Altınla Yarışıyor: 40 Derece Sıcakta Toplanıyor