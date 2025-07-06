Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti Görüşmesinin Tarihi Belli Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti'nin 7 Temmuz Pazartesi (Yarın) görüşeceği açıklandı. DEM Parti'den yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar yarın (7 Temmuz Pazartesi) saat 15:00’te Cumhurbaşkanlığı Sarayında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecektir" denildi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'IN DEM Parti heyetini yarın saat 15.00'te kabul edeceği duyuruldu.
DEM Parti'den yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar yarın (7 Temmuz Pazartesi) saat 15:00’te Cumhurbaşkanlığı Sarayında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecektir" ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: Haber Merkezi
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