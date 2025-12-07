Cumhurbaşkanı Erdoğan Davet Etti: Macaristan Başbakanı Orban Türkiye'ye Gelecek

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yanındaki üst düzey heyetle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine yarın Türkiye’yi ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Davet Etti: Macaristan Başbakanı Orban Türkiye'ye Gelecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın yarın Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.

Duran, Orban ve beraberindeki üst düzey heyetin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’de bulunacağını belirtirken, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 7. toplantısının da bu ziyaret kapsamında gerçekleştirileceğini ifade etti.

Duran açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirileceği ziyarette, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Ayrıca, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye yönelik muhtelif anlaşmaların imzalanması öngörülmektedir."

