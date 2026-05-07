Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Lideri Abdülmecid Tebbun'u Beştepe'de Karşıladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen karşılama töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tüfekli gösteri yaptı.

21 PARE TOP ATIŞI YAPILDI

Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı törende, 21 pare top atışı yapıldı. Tebbun, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tebbun', merdivenlerde Türkiye ve Cezayir bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Beştepe'deki resmi törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ortak basın toplantısı için kameralar karşısına geçecek.

Kaynak: AA