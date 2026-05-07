Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Lideri Abdülmecid Tebbun'u Beştepe'de Karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u resmi törenle karşıladı.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Lideri Abdülmecid Tebbun'u Beştepe'de Karşıladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen karşılama töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tüfekli gösteri yaptı.

21 PARE TOP ATIŞI YAPILDI

Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı törende, 21 pare top atışı yapıldı. Tebbun, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tebbun', merdivenlerde Türkiye ve Cezayir bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Beştepe'deki resmi törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ortak basın toplantısı için kameralar karşısına geçecek.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Bakan Işıkhan Duyurdu: SGK Borçlularına Nefes Aldıracak Düzenleme SGK Borçlularına Nefes Aldıracak Düzenleme
Meclis’te Tarihi Temas: Barış Anneleri'nden MHP Grubuna Ziyaret Meclis’te Tarihi Temas, Barış Anneleri'nden MHP'ye Ziyaret
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Borcu Olanlar İçin Yeni Kolaylıklar Yolda! Milyonları İlgilendiren Düzenleme Meclis'ten Geçti Borcu Olanlar İçin Yeni Kolaylıklar Yolda! Milyonları İlgilendiren Düzenleme Meclis'ten Geçti
Jeffrey Epstein’in İntihar Notunda Kan Donduran Sözler! İlk Kez Ortaya Çıktı Jeffrey Epstein’in İntihar Notunda Kan Donduran Sözler! İlk Kez Ortaya Çıktı
Aziz İhsan Aktaş Davası’nda Davasında Final Virajı: Savcı 1 Hafta Süre İstedi Aziz İhsan Aktaş Davası’nda Davasında Final Virajı: Savcı 1 Hafta Süre İstedi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde 'Asfalt' Krizi: Bakanlık İzinsiz Tesisi Affetmedi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde 'Asfalt' Krizi: Bakanlık İzinsiz Tesisi Affetmedi
Yozgat Bozkırında Şaşırtan Misafir: Nereden Geldiği Bilinmiyor Yozgat Bozkırında Şaşırtan Misafir: Nereden Geldiği Bilinmiyor