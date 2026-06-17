Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükelçilerin Güven Mektuplarını Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Delegasyonu ile Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerini kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükelçilerin Güven Mektuplarını Kabul Etti
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, AB DelegasyonuBüyükelçisi Aivo Orav, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Sukjong Boo, Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Merzuk Salman Al Şabo, MalezyaBüyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq ve Moğolistan Büyükelçisi Ochir Lkhagvasuren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilik mensuplarını ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.

Kaynak: AA

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