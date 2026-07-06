Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev ile Beştepe'de Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Ruman Radev'i Beştepe'de ağırladı. İki isim arasında gerçekleşen görüşmede çok sayıda başlık ele alınırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Radev'i COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev ile Beştepe'de Görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Ankara’ya gelen Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. İki isim, Türkiye-Bulgaristan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

BİRÇOK BAŞLIK MASAYA YATIRILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan ilişkilerinin çok boyutlu şekilde ilerlediğini, ticaret, ulaştırma, savunma sanayii ve enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğimizi geliştirmek için çalıştığımızı ifade etti.

BULGAR LİDERE COP31 DAVETİ

Cumhurbaşkanımız, Bulgaristan’daki Türklerin iki ülke arasındaki bağı kuvvetlendirdiğini, bu konuya Bulgaristan’ın da hassasiyetle yaklaşmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bulgaristan Başbakanı Radev’i Türkiye’de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne de davet etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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