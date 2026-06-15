Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le Görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le telefonda görüştü. Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, ABD-İran arasındaki sürecin sabote edilmemesi için uluslararası topluma görevler düştüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM misyonlarının Suriye'deki faaliyetlerinin etkin biçimde devamının mühim olduğunu, Türkiye'nin bu konuda gerekli desteği vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi