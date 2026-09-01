Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızıstan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi marjında ikili temaslarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: AA-İHA
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