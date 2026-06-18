Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Toplanan Kritik MGK Sona Erdi
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.45'te başladı.
TOPLANTI SONA ERDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı 2 saat sürdü.
Kaynak: AA
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