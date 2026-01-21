Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yle Görüştü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüştü. Kritik zirve 1 saat sürdü.

BURHANETTİN DURAN DUYURMUŞTU

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 16.00'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edeceğini duyurmuştu.

MASADA HANGİ KONULAR VARDI?

Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, gündemin ağırlıklı olarak Suriye’deki son gelişmeler olması bekleniyordu. MHP lideri Bahçeli, partisinin son grup toplantısında terör örgütü YPG’ye tepki göstermiş, Ahmed Şara’nın imzaladığı genelgenin ise düşünce ve önerilerine 'uygun bir içeriğe sahip olduğunu' belirtmişti.

Görüşmede sürecin Suriye boyutunun yanı sıra, çözüm süreci kapsamında TBMM’de kurulan komisyonda tüm raporların sunulmasının ardından hazırlanması beklenen ortak raporun da ele alınabileceği belirtilmişti.

