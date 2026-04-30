Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli Görüşmesi: Beştepe'de Kritik Zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabulü Beştepe'de gerçekleşti. Kritik zirve yaklaşık 50 dakika sürdü.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, saat 17.50'de başladı.

ZİRVE SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında gerçekleşen görüşme sona erdi. İki lider arasındaki görüşme 50 dakika sürdü.

SON GÖRÜŞME 21 OCAK'TA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, bu yıl ikinci kez yüz yüze görüşüyor. Bir önceki görüşme 21 Ocak'ta yine Beştepe'deydi. Erdoğan ve Bahçeli, o toplantıda Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin son durumu değerlendirmiş, Suriye'deki gelişmeler ve bölgedeki tabloyu da masaya yatırmıştı.

Kaynak: AA-İHA

Etiketler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli
Son Güncelleme:
