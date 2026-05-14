Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar: 'Yeni İş Birliklerine Şahit Olacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ortak basın toplantısı düzenledi.

İlk sözü alan Tokayev, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Sizin dünya 5'ten büyüktür teziniz herkesçe bilinmektedir. Bu eşitsizliğe yönelik söylenen cesur bir hitaptır. İş birliğini pekiştirme konusunda da büyük bir rol var

Sayın Cumhurbaşkanım, iki ülke arasında yüz yıllara dayanan tarihi bağlar mevcut. Kazaklar ve Türkler kardeşliği stratejik ortaklık şeklinde devam etmekte. Kendi adıma ve Kazak halkı adına teşekkür ederim.

Kardeşim Recep Bey, sizi bugün Hoca Ahmet Yesevi Nişanı ile ödüllendirme kararı aldım. Bunu ilk kez siz alacaksınız. Bunun önemi büyüktür. Sayın Cumhurbaşkanı Kazak halkı sizi takdir ediyor, sizi sevip sayıyor. Bu ödülü sizin liderlik rolünüz için takdir olarak kabul etmenizi arzu ederim. Bunu bir şükran duygusu olarak görün. Kazak Türk dostluğunun ebedi olmasını temenni ederim.

Sayın cumhurbaşkanına ziyaretleri için içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ata yurduna gelmeniz bizim için büyük onurdur. Türkiye Kazakistan'ın önemli stratejik ortaklarından biridir. Bizler birbirimize gönülden destek veren ülkeleriz. Hedefimiz birdir. Türkiye siyasi etkisi güçlü, ekonomisi sağlam, uluslararası itibarı yüksek ülkedir. Bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sayesinde gerçekleştiğine hiç şüphe yoktur. İleri görüşlü liderliği ve özverili çalışmalarının sonucudur. İki devlet arasındaki çok yönlü iş birliği yüksek ivmede gelişmektedir. İş birliği konseyinin 6. toplantısını gerçekleştirdik, oldukça verimli bir toplantı oldu. Hedefleri hayata geçiştirmek adına önemli belgelere imza attık. Türkiye en büyük yatırımcılarımız arasında yer almaktadır. Türk iş insanları bugüne kadar 6 milyar dolar tutarında yatırım yaptı ülkemize. 4 bin Türk şirketi ülkemizde faaliyet göstermektedir. Türkiye ülkemizin en büyük 5 ticaret ortağından biridir. Bu rakamları artırmak için imkanlara sahibiz. Türk yatırımcıları desteklemeye her zaman hazırız. Türk şirketlerini yatırım projelerinde yer almaya davet ediyoruz.

Tokayev'den sonra söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, kıymetli heyet, Türk Dünyası'nın büyük gönül sultanı adına ihtas edilen bu güzide nişanın ilk kez tarafıma takdim edilmesinden büyük memnuniyet duyuyorum. Bunun milletimize gösterilen yüksek teveccüh olarak görüyor ve kabul ediyorum. Siz değerli kardeşime teşekkür ediyorum. Rabbim kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim eylesin.

Nazik misafirperverliği için Tokayev'e teşekkür diyorum. Konseyin 6. toplantısını biraz önce gerçekleştirip çok sayıda belgeyi imzaladık. Birçok alanda iş birliğimizi etraflıca değerlendirdik. İş çevremizi yatırımları artırmaları yönünde teşvike devam ediyoruz. Tokayev ile birlikte hitap edeceğimiz forum vesilesi ile iş insanları arasında yeni iş birliklerine şahit olacağız. Askeri ve savunma sanayii iş birliğimizi daha ileri taşıyacak projeleri de bugün görüştük.

Enerjide kaynak çeşitliliğinde attığımız adımlarda Kazakistan özel bir yere sahip. Dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından olan Kazakistan'daki petrolü ülkemize daha fazla ulaştırmayı arzu ediyoruz. Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla bu koridoru mal sevkiyatı için değil enerji kaynaklarının batıya taşınması için sürdüreceğiz. Coğrafyamızda dilde fikirde işte birlik şiarı ile yeni köprüler inşa edeceğiz. Türk dünyasının fikirlerini, eserlerini gelecek nesillere aktarmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Tokayev'in destekleri ile Türkiye Maarif Vakfı'nın okul açması için çalışmalara başlandı. Kazakistan'ın bizlerle gönül bağına, 6 şubat depremlerinin hemen ertesinde şahitlik ettik. O zor dönemde Kazak kardeşlerimizin ve Kazakistan devletinin desteklerini yanımızda hissettik. Bugün de Nurdağı'nda inşa ettiği okulun açılığını gerçekleştirmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Hoca Ahmet Yesevi'nin ismini verdiğimiz okulda yetişecek çocuklarımızın dostluğumuzu geleceğe taşıyacağına inanıyorum. Nişan için de gönülden teşekkür ediyorum. Bu Nişanı sarsılmaz dostluğumuzun semboolü olarak görüyorum. Yarınki zirvede gözlemci olarak Kuzey Kıbrıs'ın katılacak olmasından memnuniyet duyuyoruz. Aziz kardeşim Tokayev ve heyetine sergiledikleri müstesna misafirperverlik için bir kez daha teşekkür ediyorum. Konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Basın toplantısı ve nişan takdiminin ardından iki ülke arasındaki anlaşmalar imzalandı.

