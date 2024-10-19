Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'u Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'u Kabul Etti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak 22.03'te İstanbul Havalimanı'na indi.

Almanya Başbakanı'nı İstanbul Havalimanı'nda Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer yetkililer karşıladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SCOLZ'U KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

Görüşmede, bölgesel ve küresel konular ele alınacak. Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki İsrail soykırımı ana gündem maddelerinden olacak. Ayrıca Türkiye'nin gündemindeki Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedariki de görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'u Kabul Etti - Resim : 1

Çalışma yemeğinin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.

İki lider, eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak için gittikleri ABD'nin New York kentinde bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

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