Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda: 15 Temmuz'a Oyun Diyenleri Affetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde bulunan anıtı ziyaret ederek, Kur'an okudu. Erdoğan yaptığı açıklamada, "15 Temmuz'a oyun diyenleri, tiyatro diyenleri, utanmadan danışıklı dövüş diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz" dedi.

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Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda: 15 Temmuz'a Oyun Diyenleri Affetmeyeceğiz

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Darbe girişiminde hayatını kaybedenler düzenlenen programlarla anılıyor.

Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda: 15 Temmuz'a Oyun Diyenleri Affetmeyeceğiz - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde bulunan anıta çiçek bıraktı ardından 15 Temmuz şehitleri için Kur'an okudu.

15 Temmuz'da hayatını kaybedenleri anarak sözlerine başlayan Erdoğan, "Oyun diyenleri, tiyatro diyenleri, utanmadan danışıklı dövüş diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz" dedi.

Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda: 15 Temmuz'a Oyun Diyenleri Affetmeyeceğiz - Resim : 2

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. senesindeyiz. Yine tek yürek olarak bir aradayız. Rabbim o gece göğüslerini kurşunlara siper ederek şehadet şerbeti içen tüm kardeşlerimizin ruhlarını şad mekanlarını cennet eylesin. Hainlere direnmek üzere meydanlara koşan herkese teşekkür ediyorum.

Sadece bu köprü üzerinde 34 vatan evladını şehit verdik.

Milletimizin çıplak elleriyle tanklara ve ölüm kusan silahlara karşı verdiği destansı mücadeleyi büyük bir iftiharla hatırlıyoruz.

15 Temmuz'a oyun diyenleri, tiyatro diyenleri, utanmadan danışıklı dövüş diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz.

Bu millet istiklaline dokunan, iradesine pranga vurmaya kalkan her oyunu nasıl bozmuşsa bundan sonra da bozmaya devam edecektir.

15 Temmuz'a tüm kalbimizle sahip çıkmaktan geri durmayacağız."

Kaynak: AA

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