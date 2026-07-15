Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Programında Konuşuyor: 'Kirli Senaryolara Meydanı Bırakmayacağız'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde '10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim Zafer Bizim' programında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara meydanı terk etmeyeceğiz.

* Bu aziz millet şehitlerini unutmadığı gibi, yurt dışında vatansız bir şekilde son nefesini veren terörist başlarını da unutmayacak ve affetmeyecektir.

* Darbeye karşı kahramanca direnenler de darbecileri alkışlayanlar da darbecileri aklamaya çalışanlar da asla unutulmayacak.

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