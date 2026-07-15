Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Programında Konuşuyor: 'Kirli Senaryolara Meydanı Bırakmayacağız'
15 Temmuz programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mazlum ve mağdurların büyük bir umutla Türkiye'ye baktığını ifade ederek, "Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara meydanı terk etmeyeceğiz" dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde '10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim Zafer Bizim' programında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
* Mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara meydanı terk etmeyeceğiz.
* Bu aziz millet şehitlerini unutmadığı gibi, yurt dışında vatansız bir şekilde son nefesini veren terörist başlarını da unutmayacak ve affetmeyecektir.
* Darbeye karşı kahramanca direnenler de darbecileri alkışlayanlar da darbecileri aklamaya çalışanlar da asla unutulmayacak.
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