Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Programında Konuştu: 'Devletimiz Hainlerin Başını Ezecek Kudrete Sahiptir'

15 Temmuz programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mazlum ve mağdurların büyük bir umutla Türkiye'ye baktığını ifade ederek, "Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara meydanı terk etmeyeceğiz" dedi. Erdoğan ayrıca "Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete fazlasıyla sahiptir" sözlerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Programında Konuştu: 'Devletimiz Hainlerin Başını Ezecek Kudrete Sahiptir'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde '10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim Zafer Bizim' programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara meydanı terk etmeyeceğiz.

* Bu aziz millet şehitlerini unutmadığı gibi, yurt dışında vatansız bir şekilde son nefesini veren terörist başlarını da unutmayacak ve affetmeyecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Programında Konuştu: 'Devletimiz Hainlerin Başını Ezecek Kudrete Sahiptir' - Resim : 1

'DARBEYİ ALKIŞLAYANLAR DA ASLA UNUTULMAYACAK'

* Darbeye karşı kahramanca direnenler de darbecileri alkışlayanlar da darbecileri aklamaya çalışanlar da asla unutulmayacak.

* Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete fazlasıyla sahiptir.

* FETÖ olduğu sürece FETÖ ile mücadele de olacaktır. FETÖ ile mücadeleyi hukuk zemininde tehlike tamamen geçene kadar sabırla sürdüreceğiz.

'KRİPTO UNSUR' VURGUSU

* FETÖ'nün bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeden, dikkatli, temkinli ve özenli şekilde örgütün özellikle kripto unsurlarının üzerine gideceğiz. FETÖ'nün en büyük özelliği kanser hücresi gibi vücudu içerden kemiren bu casusluk şebekesinin kökünü kurutana dek mücadeleye devam edeceğiz"

* Gelinen noktada herkes şunu görmelidir, terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur.

* Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu diri olduğu sürece Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek.

* Demokrasimize, milli iradeye, seçilmiş hükümete kastedenler sanık sandalyesine oturacaklarını bilecek, bu millete kötülük yapmayı akıllarından geçiremeyecek.

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Kaynak: AA

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Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz
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