Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç, Münih Güvenlik Konferansı'na Katıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Almanya’da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı (MSC) kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü.

Küresel güvenlik gündeminin en önemli platformlarından biri kabul edilen konferansın marjında gerçekleştirilen görüşmelerde, bölgesel krizlerden uluslararası sisteme uzanan geniş bir yelpazede değerlendirmeler yapıldı.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BAŞLIKLAR MASADAYDI

Konferans süresince çok sayıda ikili temasta bulunan Kılıç, muhataplarıyla Rusya-Ukrayna Savaşı, İran, Suriye ve Gazze başta olmak üzere kritik dosyaları ele aldı. Görüşmelerde ayrıca Türkiye-AB ilişkileri ve Avrupa güvenlik mimarisine ilişkin güncel gelişmeler de gündeme geldi. Diplomatik kaynaklar, temasların karşılıklı perspektiflerin paylaşılması ve olası iş birliği alanlarının değerlendirilmesi açısından verimli geçtiğine işaret etti.

Akif Çağatay Kılıç, MSC marjında Doha Forum uhdesinde düzenlenen "Conversation on Sustainable Peace in Gaza" başlıklı oturumda konuştu. Kılıç, Gazze’de yaşananların yalnızca derin bir insani kriz olarak değil, aynı zamanda uluslararası düzenin işleyişini ve uluslararası hukukun etkinliğini sorgulatan yapısal bir mesele olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.

Gazze’nin yeniden inşasının uzun yıllar ve ciddi mali kaynak gerektireceğine dikkat çeken Kılıç, “Güvenlik, meşru yönetişim ve işleyen kurumlar tesis edilmeden kalıcı istikrarın sağlanması mümkün değil” değerlendirmesinde bulundu.

‘FİLİSTİNLİLERİN GELECEĞİNE FİLİSTİNLİLER KARAR VERMELİ’

Kılıç, sürdürülebilir barışın temelinde Filistin halkının iradesinin yer alması gerektiğinin altını çizerek, bölgesel ve küresel aktörlerin siyasi, mali ve operasyonel katkılarının uluslararası koordinasyonla birlikte işlemesinin kritik önemde olduğunu ifade etti. Adil ve kapsamlı bir çözümün ancak uluslararası hukuka dayalı bir siyasi çerçeveyle mümkün olabileceğini belirten Kılıç, barış çabalarının çok taraflı ve kapsayıcı bir zeminde ilerletilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi