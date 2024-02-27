Cumartesi Anneleri/İnsanları AYM kararına rağmen yargılanıyor

Kayıp yakınlarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri/İnsanları, demokratik bir şekilde eylemlerini kararlılıkla sürdürdüğü için yargılanıyor.

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanmasını talep etmek için Galatasaray Meydanı’nda 1995 yılından beri oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 2911 “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na” muhalefet etmekten hakim karşısına çıktı.

Cumartesi Anneleri'ne 950. haftada düzenlenen eylem nedeniyle mahkemede bulunuyor. 20 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul 39’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

Yargılanan isimlerin tamamı şöyle:

Ali Ocak, Ali Tosun, Besna Tosun, Cüneyt Yılmaz, Hanife Yıldız, Hasan Karakoç, Hatice Korkmaz, Hünkar Hüdai Yurtsever, İkbal Yarıcı, İrfan Bilge, İsmail Yücel, Leman Yurtsever, Maside Ocak, Meryem Pars, Mikail Kırbayır, Mukaddes Şamiloğlu, Selvi Gülmez, Oya Meriç Eyüboğlu, Saime Sebla Ercan,Ümmügülsüm Aylin Tekiner.

Davayı takip edenler arasında, Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu ve İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlemevi, Ulviyya Hasanova, Dünya İşkence Karşıtı Örgüt ve İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlemevi, Gülşah Kurt, Dünya İşkence Karşıtı Örgüt ve İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlemevi, Benedetta Perego, Turin Barosu (İtalya) ve Tehlikedeki Avukatlar için Uluslararası Gözlemevi Olivier Maricourt, Lille Barosu (Fransa) ve Tehlikedeki Avukatlar için Uluslararası Gözlemevi bulunuyor.

AYM KARARINA RAĞMEN YARGILANIYORLAR

Anayasa Mahkemesi, 700. haftadan eylemleri engellenen kayıp yakınları için hak ihlali kararı vermişti.

Cumartesi İnsanları, AYM kararının ardından 10 Haziran 2023’te 950’inci hafta açıklaması için Galatasaray Meydanı’na çıktıkları için gözaltına alındı ve haklarında dava açılmıştı.

971'İNCİ HAFTAYA KADAR GÖZLATINA ALINIYORLARDI

Kayıp yakınları, 25 Ağustos 2018’de gerçekleştirmek istediği 700’üncü hafta eylemlerinden, 971. haftasındaki eylemlerine kadar her cumartesi işkenceyle gözaltına alınıyordu.

Kayıp yakınlarının içlerinden bir temsilcinin Galatasaray Meydanı'na karanfil bırakması, sonrasında ise Galatasaray Lisesi önünde basın açıklaması yapılmasına müdahale edilmiyor.

700. HAFTA EYLEMİ İÇİN DE YARGILANIYORLAR

Buna rağmen 700. hafta buluşmasına düzenlenen polis saldırısında 23 kişi gözaltına alınmış, ardından 46 kişiye 2911 "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet" suçlamasıyla dava açılmıştı.

AYM kararına rağmen, kayıp yakınları, hak savunucuları ve destekçileri hakkında açılan davanın 11'nci duruşması 4 Kasım'da Çağlayan Adliyesi 27. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda görülmüştü.

Görülen duruşma sonrası mahkeme heyeti davayı 5 Nisan 2024'e ertelemişti.

Kaynak: Gerçek Gündem