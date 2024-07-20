Cumartesi Anneleri 1008’inci Kez Galatasaray'da: Kayıplarımız İçin Adalet

Cumartesi Anneleri’nin eylemlerinin 1008’inci haftasında Hasan Gülünay’ın akıbetini sormak için Galatasaray Meydanı’nda toplandı. Cumartesi Anneleri, “Hasan için ve tüm kayıplarımız için adalet istiyoruz” dedi.

Ellerinde kırmızı karanfiller ve kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarının bulunduğu dövizlerle Galatasaray Meydanı’nda toplanan ailelerin yanında eyleme İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin ile İHD İstanbul Şubesi Başkanı Gülseren Yoleri de katıldı.

'TANIKLIK YAPAN KİŞİNİN EVİ BASILDI'

Kayıp yakınları adına basın açıklamasını, Ayşe Tepe okurken açıklamasına, Hasan’ın gözaltına alındıktan sonra işkence ile katledildiğini vurguladı. Ayşe Tepe, Hasan Gülünay’ın 4 çocuk babası olduğunu söyleyerek, “Hasan ile aynı tarihlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sorguda olan bir tanık ( E.Ç.), ağır işkence görmüş bir kişinin yanlışlıkla kendi bulunduğu hücreye atıldığını ve bu kişinin ‘Ben Hasan Gülünay, beni gözaltında kaybetmeye çalışıyorlar!’ dediğini, yanlışlık fark edilince de apar topar hücreden götürüldüğünü açıkladı. Bu iki açıklamanın ardından hem ailenin hem de tanıklık yapan kişinin evleri polis tarafından basıldı ve konuşmamaları için tehdit edildiler” ifadelerini kullandı.

Ayşe Tepe açıklamasının devamında “Aile, Başbakan, İçişleri Bakanı ve TBMM başta olmak üzere resmi mercilere başvurdu. Yargı makamları, olayla ilgili delilleri toplamadan, tanıkları dinlemeden ve etkili bir soruşturma yürütmeden zaman aşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle ‘kovuşturmaya yer olmadığı’ kararı verdi. Karara yapılan itiraz reddedildi. Bunun üzerine aile, 2013 yılında Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yaptı. Anayasa Mahkemesi, 21 Nisan 2016 tarihinde sadece ‘yaşam hakkı kapsamında etkili soruşturma yürütme yükümlülüğünün ihlal edildiğine’ hükmetti. Ancak zamanaşımı sona erdiği için soruşturmanın yeniden açılmasına gerek olmadığına karar verdi” derken, sözlerini şöyle sürdürdü:

'KARARA YAPILAN İTİRAZ REDDEDİLDİ'

“Zorla kaybetme suçu, doğası gereği devam eden bir suçtur. Bu suç, zorla kaybedilen kişinin bedeni bulunmadıkça ve akıbeti açığa çıkarılmadıkça işlenmeye devam eder. Dolayısıyla devletin Hasan Gülünay dosyasında gerçeği açığa çıkarma ve failleri cezalandırma yükümlülüğü devam etmektedir. Kaç yıl geçerse geçsin Hasan Gülünay için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz.”

Kayıp yakınlarının “Gözaltında kaybedilenler ve Suruç Şehitleri için” sözleriyle meydana karanfil bırakmasıyla eylem sona erdi.