Cumartesi Anneleri 1005. kez buluştu

Kayıp yakınları, 1995'ten bu yana her cumartesi Galatasaray Meydanı'na çıkarak, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormaya devam ediyor.

Cumartesi Anneleri/ İnsanları, 1005. hafta eylemlerinde, bir kez daha gözaltında kaybedilenlerin akıbetini sormak için buluşma ve hafıza mekanı Galatasaray Meydanı'nda bir araya geldi.

14 Haziran 1994'te Mardin Kızıltepe'de gözaltına alınıp kaybedilen Abdulvahap Ateş için adalet istedi.

Kayıp yakınlarının eylemine mesajla katılan Abdulvahap Ateş'in kardeşi Ömer Ateş, "30 yıldır kardeşimin bulunduğu yerin tespit edilmesini, adalet istiyoruz. Bu acıyı yaşatanlar korunmasın, yargılansın, cezalandırılsın istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ateş, kardeşi için adalet sağlanana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Kaynak: Gerçek Gündem