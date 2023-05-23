Cuma hutbesinde silahlanma çağrısı yapan imam hakkında karar

İstanbul Sultangazi'de bulunan Cebeci Camisi'nde imam olarak görev yapan Murat Gündoğdu isimli kişinin, 19 Mayıs’taki cuma hutbesindeki konuşması sırasında “Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu. Hodri meydan. Nedir bu sizden çektiğimiz? 80 yıldır bu ülke sizden ne çekiyor? Ermeni döllerinden ne çekiyor? Bu kadar şehitlerimiz var" ifadelerini kullandığı ortaya çıkmıştı.

İmamın silahlanma çağrısı sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı, görüntülere ilişkin soruşturma başlattı.

AÇIĞA ALINDI

Soruşturma kapsamında cami imamı Murat Gündoğdu'nun açığa alınması kararlaştırıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem