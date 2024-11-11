Cuma Gününden İtibaren Yeni Dönem Başlıyor: Kısıtlama Getirildi
Yaklaşık 2 bin yıl önce Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu yok olan antik Pompeii'de arkeolojik alana girişlerde 15 Kasım itibariyle kısıtlama geliyor. Dünyanın en iyi korunmuş antik şehirlerinden biri olan Pompei'ye günlük giriş sayısı 20 bin kişi olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en iyi korunmuş antik şehirlerinden biri olan Pompei, ziyaretçi akınına uğramasıyla birlikte yeni bir döneme giriyor. İtalyan yetkililer, antik kentin korunması için önemli bir karar aldı. 15 Kasım itibariyle Pompeii'ye günlük giriş sayısı 20 bin kişiyle sınırlandırılacak.
Ekim ayında girişlerin ücretsiz olmasıyla rekor sayıda ziyaretçi alan Pompei'de, yoğunluğun antik kentin yapısına zarar verebileceği endişesiyle harekete geçildi. Bölge Müdürü Gabriel Zuchtriegel, "Yoğun turist trafiği, hem antik kentin korunması hem de ziyaretçilerin güvenliği açısından ciddi riskler taşıyor" şeklinde açıklamalarda bulundu.
Pompei'ye getirilen ziyaretçi sınırlaması, antik kentin geleceği için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu sayede antik kent daha uzun yıllar korunabilecek.
POMPEİ'NİN ÖNEMİ
MS 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla aniden yok olan Pompei, Roma dönemi yaşamına dair eşsiz bir pencere sunuyor. Evler, dükkanlar, sokaklar ve hatta insanların son anlarını gösteren kalıntılar, o dönemin atmosferini canlı bir şekilde yansıtıyor.