Cuma Gününden İtibaren Yeni Dönem Başlıyor: Kısıtlama Getirildi

Dünyanın en iyi korunmuş antik şehirlerinden biri olan Pompei, ziyaretçi akınına uğramasıyla birlikte yeni bir döneme giriyor. İtalyan yetkililer, antik kentin korunması için önemli bir karar aldı. 15 Kasım itibariyle Pompeii'ye günlük giriş sayısı 20 bin kişiyle sınırlandırılacak.