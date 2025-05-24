Çukura Düşen Çocuk Herkesi Korkuttu

Diyarbakır'da elektrik direği için açılan çukura düşen 14 yaşındaki çocuk, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Çukura Düşen Çocuk Herkesi Korkuttu

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, düştüğü çukurda sıkışan çocuk AFAD ekiplerince kurtarıldı. Kırsal Kavaklıbağ Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki çocuk, elektrik direği için açılan çukura düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çocuğu çukurdan çıkaramayan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, çukurda genişletme yaparak çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı. Çocuk, kontrol için sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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