Cübbeli Ahmet'e Saldırmıştı, İfadesi Ortaya Çıktı: 'Cemaatin İçini Karıştırdığı İçin...'

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı. Kendisinin de İsmailağa Cemaati mensubu olduğunu belirten Ali A., 'Cübbeli Ahmet'e cemaatin içini karıştırdığını düşündüğü için saldırdığını söyledi.

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Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz günlerde İstanbul İkitelli'de gittiği bir sohbet çıkışı darp teşebbüsü ile boğazı sıkılarak saldırıya uğramıştı.

'Cübbeli Ahmet' olaya ilişkin Beykoz Paşabahçe Polis Merkezi’nde verdiği ifadede, kendisine saldıran kişiden şikayetçi oldu, Ali A. isimli şüpheli gözaltına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulanan zanlının ifadesi ortaya çıktı. Ali A., sorgusunda İsmailağa Cemaatine mensup olduğunu söyleyerek, 'Cübbeli Ahmet’in, mensubu olduğu cemaatin içinde karışıklık yarattığını bu nedenle kendisine antipati duyduğunu söyledi.

'ÖFKE İLE YARALAMAK İSTEDİM'

'Cübbeli Ahmet' ile görüşüp sohbet etmek istediğini ancak bunu başaramadığını söyleyen Ali A., 'Cübbeli Ahmet’e duyduğu öfke nedeni ile bu kişiyi yaralamak istediğini söyledi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Ali A.’nın, adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün İstanbul İkitelli'de darp teşebbüsü ile boğazı sıkılarak saldırıya uğramıştı. Ünlü'nün resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Cübbeli Ahmet Hoca, İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövme ile birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı. Korumalar tarafından acil müdahale edilerek Hocaefendi kurtarıldı. Hazır bulunan polis ekipleri tarafından şahıs yakandı ve soruşturma başlatıldı."

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Kaynak: HalkTV

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