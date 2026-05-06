Coşkun Sabah, Kadir İnanır'ın Son Halini Paylaştı

Uzun bir süre boyunca hastanede yoğun bir tedavi görmesinin ardından taburcu edilen ve özel bir merkezde tedavisi devam eden Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah, İnanır'a gerçekleştirdiği ziyaretten bir fotoğrafı "Onu çok iyi gördüm" notu ile paylaştı.

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden 76 yaşındaki Kadir İnanır, 24 Mart 2024'te evinde beyin damarına pıhtı atması sonucu inme geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi iyiye giden İnanır, 4 ay süren yoğun bakım sürecinin ardından önce normal odaya alınıp, ardından taburcu edilmişti.

Usta isim, 2024'ün temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle bu kez başka bir hastanede tedavi altına alındı. O günden bu yana tedavi süreci devam eden Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı.

Gözlerden uzak olan ve zaman zaman yakın dostlarının ziyaretlerini kabul eden Kadir İnanır'ı Coşkun Sabah ziyaret etti.

Coşkun Sabah, paylaşımına "Dün doktor Erkan Kaya ile birlikte Türkiye'ye mâl olmuş, ülkenin değeri olmuş, çok önemli şahsiyeti Kadir İnanır'ı ziyaret ettim. Çok mutlu oldu. Gözlerinin içi güldü ve onu çok iyi gördüğümü söyleyebilirim, acil şifalar dileklerimle" notunu düştü.

