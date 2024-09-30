Çorum'da Devrilen Tır 2 Kişiyi Yaraladı

Çorum’un Alaca ilçesinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Alaca karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum’dan Alaca istikametine seyir halinde olan Kürşat Sarıcıoğlu (24) yönetimindeki 55 EY 120 plakalı fındık kabuğu yüklü tır, Küre köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ve yedek şoför Suat Hayri Kocagöz (60) yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan her iki sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansa alındı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle trafik Çorum-Alaca karayolunda tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.

Kaynak: İHA